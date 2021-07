Basket - JO

Basket - JO : Un adversaire revient sur la masterclass de Luka Doncic !

Publié le 28 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Luka Doncic a épaté le monde du basket-ball avec sa performance exceptionnelle contre l'Argentine. Même ses adversaires sont ébahis.

Luka Doncic a clairement marqué de son empreinte le monde du basket avec son entrée en lice dans les JO. Pour son premier match olympique le Slovène a inscrit 48 points en 31 minutes soit la deuxième meilleure performance de l'histoire de la compétition. Ce total a permis à son pays de disposer de l'Argentine (118-100). La star des Dallas Mavericks a désormais un nouveau statut, qu'il assume pleinement.

Campazzo est admiratif