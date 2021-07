Basket

Basket - JO : Cette déclaration folle sur Luka Doncic !

Publié le 26 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Auteur d’une performance sensationnelle, Luka Doncic a permis à la Slovénie de parfaitement rentrer dans son tournoi olympique en battant l’Argentine. Le coach argentin Sergio Hernandez, s’est d’ailleurs exprimé après la rencontre et a totalement encensé Luka Doncic.

Avec 48 points inscrits pour son premier match de sa carrière aux JO, Luka Doncic impressionne une nouvelle fois la planète basket. Le Slovène a donc grandement contribué à la victoire de son pays pour son entrée en lice dans la compétition contre l’Argentine. Tous les espoirs sont désormais permis pour la Slovénie à Tokyo avec un tel joueur, et l’objectif n’est rien d’autre qu’une médaille. Alors que l’équipe slovène devra encore confirmer sa performance contre l’Espagne et le Japon en poule, Luka Doncic est bien parti pour réaliser des JO historiques. Sergio Hernandez, coach de l’équipe d’Argentine, s’est exprimé après la rencontre sur le Slovène et n’a pas hésité à l’encenser.

« C'est le meilleur joueur du monde, en incluant la NBA »