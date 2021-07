Basket

Basket - JO : Gregg Popovich relativise la défaite face à l'équipe de France

Publié le 25 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 25 juillet 2021 à 20h38

L'Equipe de France de basket a réalisé un authentique exploit en battant les Etats Unis (83-76) ce dimanche aux JO de Tokyo. Après la rencontre, Greg Popovich est revenu sur la défaite de son équipe.

Les Bleus ont réalisé l'exploit une deuxième fois. Deux ans après avoir terrassé les Etats-Unis en quart de finale de la Coupe du monde 2019 ( 89-79), l'Equipe de France a remis le couvert en s'imposant 83-76. Une véritable performance d'autant qu'avant 2019, la France ne s'était jamais imposée dans un match officiel face à la Team USA. Nando de Colo, Evan Fournier ou encore Nicolas Batum devront désormais affronter la République tchèque, puis l'Iran.

‹‹ La France a fait du super boulot ››