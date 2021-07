Basket

Basket - JO : Gregg Popovich se méfie de l’Équipe de France à Tokyo !

Publié le 23 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Éliminée au dernier Mondial par les Bleus, la Team USA sera revancharde cet été aux JO de Tokyo et aura l’occasion de se venger dès dimanche pour son premier match du tournoi contre la France. Un match très attendu par Gregg Popovich, coach des Américains, qui se méfie énormément des joueurs tricolores.

Après l’affront subi lors du Mondial en Chine à l’été 2019, la Team USA débarque à Tokyo pour taper du poing sur la table et remporter les JO. Cette année, les États-Unis ont ramené une très belle équipe avec notamment Kevin Durant ou encore Damian Lillard et pourront prendre leur revanche dès leur premier match du tournoi. En effet, hasard du tirage au sort, les Bleus sont tombés dans la même poule que les Américains et les rencontreront dimanche pour leur entrée en lice. Une rencontre attendue et intéressante dont Gregg Popovich se méfie fortement.

« On se prépare pour l'équipe de France depuis deux ans »