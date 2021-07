Basket

Basket - NBA : Le message fort de Giannis Antetokounmpo avant le Game 6 !

Publié le 20 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Les Bucks sont désormais à un match du titre NBA et reçoivent Phoenix dans la nuit de mardi à mercredi pour un Game 6 qui s’annonce irrespirable. Giannis Antetokounmpo, superstar de Milwaukee, s’est exprimé avec humilité avant ce match décisif.

Après avoir remporté un Game 5 crucial à Phoenix, les Bucks mènent désormais 3 à 2 dans ces Finales NBA et ne sont plus qu’à une victoire de remporter le second titre de leur histoire. Dans la nuit de mardi à mercredi, Milwaukee va recevoir les Suns lors du Game 6 pour finir le travail et savourer un sacre devant son public. Portés par un collectif performant et leur superstar Giannis Antetokounmpo, les hommes de Mike Budenholzer semblent avoir pris l’ascendant mental sur les Suns. Le Grec s’est d’ailleurs exprimé avant ce Game 6 primordial et veut rester concentré sur le match.

« C’est maintenant que nous devons être les plus disciplinés »