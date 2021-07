Basket

Basket - NBA : Le message fort de Giannis après la victoire cruciale des Bucks !

Publié le 18 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Milwaukee a fait un grand pas vers le titre NBA en remportant le Game 5 à Phoenix dans une fin de match irrespirable. Giannis Antetokounmpo, grand artisan de cette victoire s’est exprimé après la rencontre et ne veut pas s’enflammer.

Les Finales NBA sont très serrées cette année et les Bucks de Milwaukee ont pris une très belle option sur le titre dans la nuit de samedi à dimanche. Vainqueurs à Phoenix lors du Game 5, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers mènent désormais 3 à 2 dans la série et pourront finir le boulot chez eux dans le Wisconsin pour le Game 6. Une performance incroyable des Bucks au terme d’un match palpitant à l’image de ces Finales NBA. Alors qu’il reste maintenant une victoire à Milwaukee pour remporter le second titre de leur histoire, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé après le Game 5 et ne s’enflamme pas.

« Ce sont les finales NBA, donc tu dois donner tout ce que tu as »