Basket - NBA : Chris Paul prend la responsabilité de la défaite de Phoenix au Game 4 !

Publié le 15 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Phoenix menait dans les finales, l'équipe de Miwaukee est parvenue à égaliser. Pour le meneur des Suns Chris Paul, la défaite de son équipe est en grande partie de sa faute.

Chris Paul n'y arrive plus. Étincelant en playoffs pour permettre à Phoenix de disputer les finales NBA, le joueur de 36 ans ne parvient pas à se hisser à son meilleur niveau dans cette ultime série. Après un Game 1 de haute volée, le meneur marque le pas depuis trois matchs. Dans la nouvelle défaite des Suns face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo (109-103), Chris Paul s'est retrouvé fautif à de nombreuses reprises. Avec des statistiques bien loin de son standing (10 points, 7 passes, 4 rebonds), Paul a même perdu 5 ballons sur les 17 pertes de balle concédées par Phoenix.

« J'ai fait des mauvais choix »