Basket - NBA : Les révélations de LeBron James sur son avenir !

Publié le 13 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Éliminé rapidement des playoffs cette saison, LeBron James peut recharger ses batteries et se reposer cet été en vue de la reprise en octobre. La superstar des Lakers s’est d’ailleurs exprimée sur son avenir, et se voit bien rester à Los Angeles encore quelques années.

Alors que les Lakers étaient les champions en titre, LeBron James et ses coéquipiers n’ont pas pu faire mieux qu’un premier tour de playoffs cette année. Sortis par des Suns qui sont à l’heure actuelle en Finale NBA, les Lakers peuvent désormais se reposer et se préparer au mieux pour la prochaine saison. LeBron James sera attendu au tournant comme son équipe, et devra à 36 ans continuer de porter sur son dos une franchise NBA. Non-présent aux JO de Tokyo avec Team USA cet été, LeBron James s’est tout de même exprimé sur son avenir et rassure les fans des Lakers.

« J’espère vraiment que je vais terminer ma carrière avec les Lakers »