Basket

Basket : Le message fort de Kevin Durant sur Kobe Bryant avant les JO !

Publié le 10 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

La sélection américaine se rendra à Tokyo avec un incontestable statut de favori. Pour Kevin Durant, les JO seront l'occasion de faire honneur à Kobe Bryant, double champion olympique avec les États-Unis.

Alors que les États-Unis partent déjà largement favoris pour la victoire finale aux JO, Team USA dispose d'une source de motivation supplémentaire. Disparu en 2020, Kobe Bryant avait brillé avec la sélection américaine aux Jeux Olympiques, en remportant la médaille d'or en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. Pour Kevin Durant, Tokyo sera une belle occasion pour rendre hommage à la légende des Lakers. Le joueur des Brooklyn Nets était déjà de la partie lors du sacre londonien avec Kobe Bryant. Cet été, c'est avec un effectif All-Star comprenant Damian Lillard, Draymond Green ou encore Jayson Tatum que Kevin Durant visera un nouveau sacre olympique.

« Nous voulons gagner l’or comme Kobe Bryant a pu le faire »