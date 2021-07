Basket

Basket : Les grosses ambitions de Rudy Gobert pour les JO !

Publié le 10 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Après sa défaite (77-86) face à l'Espagne jeudi dernier, l'équipe de France va rejouer face à ce même adversaire ce samedi, en match de préparation pour les JO. Les Bleus pourront compter sur le retour de Nicolas Batum et de Rudy Gobert, très ambitieux.

La France veut prendre sa revanche. Face à l'Espagne, les Bleus veulent rebondir après leur défaite de jeudi à Malaga (77-86). C'est à domicile, dans une Accor Arena remplie de 9000 supporters, que l'équipe de Vincent Collet va tenter de réagir. Le technicien français pourra s'appuyer sur le retour de Nicolas Batum et de Rudy Gobert. Les deux joueurs étaient partis se ressourcer après leur parcours respectif lors des playoffs de NBA. En marge de cette préparation, Gobert, qui arrive avec le titre de meilleur défenseur de l'année en NBA obtenu avec le Jazz, a clairement identifié l'objectif français pour les Jeux olympiques de Tokyo. Malgré la présence des États-Unis, Rudy Gobert ne cache pas son souhait de viser la victoire finale.

« On vise la médaille d’or »