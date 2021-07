Basket

Basket - NBA : Stephen Curry s'explique sur son absence aux JO !

Publié le 9 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il aurait pu rejoindre Team USA pour disputer les Jeux olympiques, Stephen Curry a choisi de faire l'impasse pour se reposer et préparer la future saison de NBA.

Stephen Curry fait le choix de l'honnêteté. Après avoir réalisé une bonne saison sur le plan personnel avec Golden State, le meneur avait la possibilité d'aller disputer les Jeux olympiques de Tokyo avec la sélection américaine. Alors que des joueurs All-Stars comme Kevin Durant ou Damian Lillard feront partis de Team USA, Stephen Curry a préféré ne pas se rendre aux JO. Le triple champion de NBA avec les Warriors ne cache pas qu'il souhaite passer du temps avec sa famille et se préparer en vue de la saison prochaine.

« Ce n’était pas le bon moment pour moi »