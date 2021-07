Basket

Basket : Les Etats-Unis dévoilent leur plan anti Rudy Gobert !

Publié le 8 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Avant de disputer les Jeux Olympiques et d’affronter la France, Gregg Popovich se prépare avec Team USA. Pour ne pas revivre le scénario de 2019, le coach américain a un plan anti Rudy Gobert qui s’appelle Kevin Love.

Deux ans après l’énorme déconvenue connue à la Coupe du Monde, la Team USA débarque aux Jeux Olympiques pour rappeler à tout le monde qui est la meilleure équipe. Avec des grands noms tels que Kevin Durant, Damian Lillard ou encore Jason Taytum, les Américains comptent bien conserver leur couronne olympique. Mais pour cela, il faudra battre la France, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire il y a deux ans. Ce jour-là, un Bleu s’était particulièrement distingué : Rudy Gobert. Et pour le stopper, Gregg Popovich a sa petite idée…

« On a estimé que Kevin Love était la personne parfaite pour jouer contre quelqu'un comme Rudy Gobert »