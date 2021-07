Basket

Basket - NBA : Les mots forts de Devin Booker sur Chris Paul !

Publié le 7 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que le Game 1 des Finales NBA avait lieu dans la nuit de mardi à mercredi, les Suns de Phoenix ont assuré chez eux contre Milwaukee et mènent désormais 1 à 0. Grand artisan de cette victoire, Chris Paul a reçu en sortie de match les compliments de son coéquipier et ami, Devin Booker.

Vainqueur des Bucks dans la nuit de mardi à mercredi lors du Game 1, Phoenix lance parfaitement ses Finales NBA et mène maintenant 1 à 0 dans la série. Un match contrôlé par les hommes de Monty Williams à domicile, et qui ne présage que du bon pour la suite. Chris Paul, leader de l’équipe, a assumé son statut en réalisant un très bon match avec notamment 32 points inscrits et 9 passes décisives délivrées. Devin Booker, son coéquipier et star des Suns, s’est exprimé après la rencontre sur le meneur de jeu.

« Il est le plus grand leader à jouer ce sport »