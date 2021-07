Basket

Basket - NBA : Chris Paul répond à la polémique lancée par LeBron James !

Publié le 6 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Dans une saison marquée par de nombreuses blessures, les polémiques sur le calendrier de la NBA ont pris de l'ampleur. Président du syndicat des joueurs, Chris Paul a tenu à clarifier la situation.

Avant de s'attaquer aux finales de NBA, Chris Paul s'active également dans les coulisses du championnat. Le meneur de Phoenix va disputer mercredi les premières finales de sa carrière contre Milwaukee. Alors que la présence de Giannis Antetokounmpo est incertaine après une blessure au genou, les débats sur le calendrier intense de la NBA se sont accentués. Au mois de juin dernier, LeBron James avait déjà blâmé la ligue sur Twitter, en déclarant notamment que les blessures de nombreux All-Stars étaient causées par « un pur manque de repos avant le début de la saison ». De son côté, Chris Paul s'est prononcé sur la polémique.

« Chacun a la possibilité de prendre part aux discussions »