Basket - NBA : Cette annonce de taille sur l’avenir de Ben Simmons !

Publié le 3 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Sous le feu des critiques après l'élimination des Sixers contre Atlanta, Ben Simmons va devoir rebondir dès la saison prochaine, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. Doc Rivers, coach des Sixers, s’est exprimé sur l’avenir de l’Australien et veut garder Ben Simmons.

Après avoir terminé en tête de la conférence Est lors de la saison régulière, Philadelphie a connu une vraie désillusion en playoffs. Éliminés à domicile par Atlanta lors d’un Game 7 raté, les Sixers ont totalement gâché leur saison. Ben Simmons, meneur de jeu et star de l’équipe, a été énormément critiqué après ses mauvaises prestations et son manque de shoot qui fait défaut lors des playoffs. Son avenir en Pennsylvanie serait même en danger selon les dernières rumeurs. Cependant, son coach Doc Rivers s’est exprimé sur le sujet, et a préféré calmer les choses.

« Il est très fort, et je le veux avec moi la saison prochaine »