Basket

Basket - NBA : Les mots durs d’Evan Fournier après l’élimination des Bleus !

Publié le 29 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors qu’il n’est plus dans la course au titre cette année, Evan Fournier peut se reposer et se préparer pour la saison prochaine. Le basketteur français a comme beaucoup assister à l’élimination de l’Équipe de France, ce lundi contre la Suisse. Evan Fournier s’est exprimé sur cette désillusion.

Éliminé des playoffs avec Boston dès le premier tour, Evan Fournier peut prendre du temps pour lui et recharger les batteries avant d’entamer une nouvelle saison en NBA. Le tricolore sera normalement agent libre sur le marché des transferts cet été, et pourrait essayer de rejoindre un candidat sérieux au titre. À 28 ans, Evan Fournier arrive dans ses meilleures années et comme tout sportif de haut niveau, il ne veut pas les gâcher. Cependant, le basketteur français était comme tout le monde devant sa télévision ce lundi, pour supporter l’Équipe de France de football. Forcément déçu après l’élimination des Bleus , Evan Fournier s’est exprimé sur cette désillusion.

« Je suis dégouté pour les joueurs »