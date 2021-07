Basket

Basket - NBA : L'analyse étonnante de Charles Barkley sur la blessure de Giannis !

Publié le 5 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Dans une affiche inédite, Milwaukee et Phoenix débuteront mercredi les finales de NBA. La légende Charles Barkley a livré son analyse et se positionne pour les Bucks.

Milwaukee et Phoenix ont déjoué les pronostics. Au début de la saison, beaucoup aurait prédit une finale entre les Lakers de LeBron James et les Nets de Kevin Durant. Pour autant, à l'issue de cette année pleine de surprise. ce sont bien les Bucks de Giannis Antetokounmpo qui affronteront les Suns de Chris Paul. Les deux All-Stars vont se disputer une première bague en NBA. Pour la légende Charles Barkley, la blessure au genou de Giannis a joué un rôle primordial dans la qualification de Milwaukee en finale de Conférence Est contre Atlanta.

« La blessure de Giannis est sans doute la meilleure chose qui soit arrivée aux Bucks »