Basket - NBA : Cette sortie très inquiétante sur le retour de Giannis Antetokounmpo

Publié le 4 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2021 à 20h06

Forfait lors des matchs 5 et 6 des finales de conférence, Giannis Antetokounmpo est très incertain pour les finales NBA.

Alors que son équipe des Milwaukee Bucks sera opposée aux Suns de Phoenix lors des finales NBA qui débutent le 7 juillet, Giannis Antetokounmpo sera-t-il remis à temps de sa blessure pour aider son équipe à conquérir son deuxième titre NBA ? Le doute est permis. Blessé au genou lors du match 4 des finales de conférence, le Greek Freak laisse les observateurs dubitatifs quant à sa présence pour les finales.

« Aucune chance qu’il puisse le faire »