Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de Shaquille O’Neal !

Publié le 4 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que la saison arrive à son terme, plusieurs joueurs se sont plaints du calendrier jugé trop long à leur goût. Mais pour Shaquille O'Neal, ces derniers n'ont pas le droit de se plaindre au vu de leur statut privilégié.

On connaît désormais les deux équipes en finales des playoffs suite à la victoire des Milwaukee Bucks ce dimanche contre les Atlanta Hawks (118-107). Les Phoenix Suns de Chris Paul et l'équipe de Giánnis Antetokoúnmpo s’affronteront dans une ultime série pour clore une saison assez longue pour certains. Suite à la blessure de Kawhi Leonard, LeBron James n’avait pas hésité à souligner ce point, affirmant que cela n’est pas arrivé par hasard. Mais pour certains gros noms du monde de la NBA, ces critiques contre le calendrier n’ont aucun lieu d’être.

«Si je gagnais 200 millions de dollars, vous ne m'entendriez pas me plaindre»