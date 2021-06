Basket

Basket - NBA : Un coéquipier de Damian Lillard monte au créneau pour son avenir !

Publié le 30 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Eliminé en quart de finale de conférence Ouest, Damian Lillard court toujours après une bague de champion NBA. Alors que certaines rumeurs le voient quitter les Blazers, Jusuf Nurkic, son coéquipier, en rajoute en précisant que si Lillard s’en va, il partira aussi.

Les années se suivent et se ressemblent pour Damian Lillard. Une fois de plus, le meneur de jeu américain n’a pas pu ramener à Portland ce qu’il souhaite depuis son arrivée dans l’Oregon : un titre de champion NBA. Après neuf saisons passées chez les Blazers, Damian Lillard continue de progresser et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Depuis 2015, Dame tourne à minimum 25 points de moyenne par saison. Des statistiques phénoménales qui ne sont toujours pas récompensées. A tel point qu’un départ de Portland lui trotterait en tête…

« Si Lillard part, je pars aussi »