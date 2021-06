Basket

Basket - NBA : Le coach des Bucks s’inquiète pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 30 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Touché au genou dans le match 4 contre les Hawks, Giannis Antetokounmpo ne serait pas assuré de pouvoir finir cette série. Et son entraîneur, Mike Budenholzer, a fait part de son inquiétude.

Décidément, cette édition 2020-2021 des playoffs ne réussit pas aux all-stars. Après Anthony Davis, Chris Paul, Kawhi Leonard et d’autres, c’est Giannis Antetokounmpo qui a fait les frais d’une blessure la nuit dernière. Dans la finale de conférence Est contre les Hawks, le double MVP est mal retombé à la suite d’un contact au niveau du cercle. Le genou a tourné. Pour le moment, pas plus d’informations sur la blessure contractée, mais le staff des Bucks ne serait pas confiant…

« On s’inquiète pour lui »