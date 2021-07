Basket

Basket - NBA : Le message fort envoyé par Chris Paul après le Game 1 !

Publié le 7 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Phoenix recevait Milwaukee dans la nuit de mardi à mercredi, pour le Game 1 des Finales NBA, les Suns portés par un énorme Chris Paul ont assumé leur statut à domicile. Le meneur de jeu et star de l’équipe s’est exprimé après cette première victoire et ne veut pas s’enflammer.

Vainqueurs de Milwaukee dans la nuit de mardi à mercredi lors du Game 1 des Finales NBA, les Suns commencent très bien leur série en s’imposant à domicile. Une victoire collective enclenchée par un très bon Chris Paul, qui a régalé les fans des Suns. Encensé par son coéquipier Devin Booker après le match, le meneur de jeu de Phoenix s’est exprimé à son tour et a préféré garder les pieds sur terre. Chris Paul ne veut pas que son équipe s’enflamme après seulement un match gagné.

« Il faut juste garder le cap et je vais m'assurer que mes gars restent concentrés »