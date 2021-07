Basket

Basket - NBA : Gregg Popovich encense Kevin Durant !

Publié le 7 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il sera le coach de Team USA cet été lors des JO de Tokyo, Gregg Popovich pourra compter sur une très belle équipe avec Kevin Durant à sa tête. Le mythique et actuel coach des Spurs s’est exprimé sur la présence du joueur des Nets.

Pour se rattraper de la déconvenue subie lors du Mondial de basket en 2019, la Team USA a constitué une très belle équipe pour les JO de Tokyo cet été. Avec Kevin Durant en tête d’affiche, les Américains sont bien évidemment favoris à leur propre succession au Japon. Un groupe talentueux encadré par un entraineur de légende, Gregg Popovich, qui sera aussi accompagné par Steve Kerr. Le coach mythique des Spurs s’est exprimé sur la compétition qui arrive, mais aussi sur le fait d’avoir Kevin Durant dans ses rangs.

« C’est ce qui le motive au plus profond de lui, il adore ce sport »