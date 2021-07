Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Trae Young après la défaite des Hawks !

Publié le 4 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Battus lors des finales de conférence Est, les Hawks n’ont pas pu compter sur un Trae Young à 100%. Malgré la déception, le meneur d’Atalanta a directement déclaré que sa franchise reviendrait à ce stade des playoffs.

Est-ce que ces finales de conférence Est auraient été les mêmes avec un Trae Young à 100% ? Personne ne peut y répondre. La blessure du key player des Hawks est arrivée au pire des moments et Atlanta ne s’est jamais relevé. Face à des Bucks revanchards, également amputés de leur meilleur joueur avec Giannis Antetokounmpo, l’expérience a parlé. Et si les Hawks quittent ces playoffs avec la déception de ne pas atteindre les finales NBA, ils sont fiers de leur parcours en revenant de très loin. De bon augure pour la suite ?

« J’ai le sentiment qu’on va y revenir, et je le pense du fond du cœur »