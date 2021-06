Basket

Basket - NBA : Paul George répond à la polémique sur Kawhi Leonard !

Publié le 28 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2021 à 18h36

Alors que les Clippers sont mal embarqués dans la finale de la Conférence Ouest contre Phoenix, Kawhi Leonard n'a toujours pas rejoué depuis sa blessure lors du second tour des playoffs. Paul George s'est prononcé sur l'absence de son coéquipier.

Paul George commence à s'agacer. Les Clippers sont menés 3-1 dans la série les opposant à Phoenix pour la finale de la Conférence Ouest. Dos au mur, Los Angeles aura fort à faire pour renverser la tendance face aux Suns de Chris Paul. Les Clippers devraient en plus composer une nouvelle fois sans leur All-Star Kawhi Leonard. L'ailier est écarté des parquets depuis sa blessure au genou survenue le 15 juin dernier contre Utah. Du côté de Los Angeles, de plus en plus de fans des Clippers commenceraient à s'agacer de l'absence de Kawhi Leonard, qui pourrait réduire à néant les espoirs d'un come-back de leur équipe.

« S’il n’est pas à 100 %, nous ne voulons pas de Kawhi sur le terrain »