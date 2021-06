Basket

Basket : Steve Kerr s’enflamme pour son association avec Gregg Popovich aux JO !

Publié le 24 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

A un mois des Jeux Olympiques, Steve Kerr est revenu sur son choix d’accepter le rôle d’adjoint au sein de Team USA. Et Gregg Popovich y est pour quelque chose…

Depuis 2014, Steve Kerr est à la tête des Golden State Warriors. Sept saisons disputées dont trois qui se sont conclues par un titre de champion NBA. Il faut dire que l’ancien coéquipier de Michael Jordan a été formé à bonne école… Lors de ses deux passages aux Spurs, Steve Kerr a été entraîné par l’inépuisable Gregg Popovich qu’il considère comme son mentor. Et depuis 3 ans, les deux coachs ont renoué les liens, mais avec une relation différente.

« Pouvoir travailler avec Gregg Popovich, qui est l’un de mes meilleurs amis, mon mentor »