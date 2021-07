Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Kevin Durant contre Steve Kerr !

Publié le 7 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Kevin Durant est bien connu pour son talent immense de basketteur, mais aussi pour sa présence sur les réseaux sociaux et ses embrouilles quotidiennes sur Twitter notamment. L’ailier des Nets a récemment réagi à une histoire de son époque aux Warriors, où Steve Kerr l’empêchait d’être sur les réseaux sociaux.

Éliminé des playoffs par Milwaukee, Kevin Durant peut consacrer du temps à soi-même et se reposer avant de se rendre à Tokyo cet été pour les Jeux olympiques avec Team USA. À 32 ans, l’ailier des Nets a réalisé un magnifique retour au plus haut niveau après sa blessure au tendon d’Achille en 2019. Connu pour son talent hors du commun, Kevin Durant est aussi fort sur les parquets, qu’il est actif sur les réseaux sociaux. Un péché mignon qui lui a été souvent reproché par ses détracteurs. Récemment, une histoire est parue comme quoi aux Warriors, Steve Kerr essayait de l’empêcher d’aller sur Twitter . Kevin Durant s’est exprimé sur le sujet et n’a pas hésité à tacler son ancien coach de Golden State.

« Steve aurait également dû dire que je ne suis jamais en retard »