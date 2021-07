Basket

Basket - NBA : Damian Lillard affiche ses ambitions pour les JO !

Publié le 9 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Les États-Unis pourront compter sur de nombreux All-Stars pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Parmi eux, Damian Lillard ne cache pas ses ambitions de briller avec Team USA.

La sélection américaine ne sera pas loin d'avoir sa Dream Team pour les prochains Jeux olympiques. À la tête de l'équipe, le légendaire manager des San Antonio Spurs Gregg Popovich aura un choix royal pour composer son cinq majeur. En plus de Damian Lillard, d'autres joueurs All-Stars seront présents, comme Kevin Durant, Jayson Tatum ou encore Draymond Green. Pour Lillard, les JO seront l'occasion d'effacer sa frustration après une élimination prématurée avec Portland au premier tour des playoffs de NBA face à Denver.

« J’avais un goût amer dans la bouche après avoir perdu si tôt en playoffs »