Basket - NBA : La réaction de Giannis après la défaite contre Phoenix !

Publié le 9 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Milwaukee a perdu les deux premiers matchs des finales de NBA contre Phoenix. Alors que les deux prochaines rencontres auront lieux chez les Bucks, Giannis Antetokounmpo reste déterminé pour renverser la tendance.

Rien n'est encore joué pour Giannis Antetokounmpo. La star de Milwaukee a tenu à rester positif malgré le mauvais départ des Bucks lors des finales de NBA, où ils sont menés 2 à 0 contre Phoenix. Alors qu'il revient d'une blessure au genou, The Greek Freak a tout de même délivré une grande performance (42 points, 12 rebonds, 3 contres) jeudi dans la défaite des siens au Game 2 (118-108). Déterminé à changer la donne pour les prochains matchs à domicile, Giannis a montré à son équipe qu'elle pouvait totalement compter sur lui physiquement. En attendant la troisième rencontre de dimanche face aux Suns , le All-Star grecque espère revenir au score.

« Je pense que gagner cette série se jouera au mental »