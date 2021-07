Basket

Basket - NBA : Le message fort de Devin Booker pour les JO !

Publié le 8 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors qu’il participe pour la première fois de sa jeune carrière aux Finales NBA, Devin Booker sera bien présent à Tokyo avec Team USA pour les JO. La superstar des Suns s’est exprimé sur le tournoi olympique qui l’attend et n’a pas caché son excitation.

Devin Booker participe actuellement aux premières Finales NBA de sa jeune carrière contre Milwaukee, et pourrait amener un premier titre à sa franchise. Accompagné de Chris Paul, l’arrière des Suns a passé un nouveau cap cette saison et ne compte pas s’arrêter là. Devin Booker sera bien présent aux JO de Tokyo cet été avec Team USA, pour remporter sa première médaille olympique. Une excitation pour le joueur de 24 ans qui s’est exprimé sur l’importance du tournoi olympique à ses yeux.

« J’ai toujours dit que c’était le tournoi de basket le plus prestigieux »