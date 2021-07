Basket

Basket - NBA : Le coach des Bucks rend hommage à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 4 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Qualifiés pour les finales NBA, les Bucks défieront les Suns pour aller chercher le titre de champion. Et Giannis Antetokounmpo n’est pas certain d’y être. Déjà absent lors du game 6 contre Atlanta, le double MVP a reçu les louanges de Mike Budenholzer, son entraîneur.

Les Bucks l’auront attendu cette finale ! Depuis des années et l’émergence de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee échoue systématiquement aux portes des finales NBA. Et dans une année où les blessures auront rythmé les playoffs, les Bucks ont réussi là où ils avaient échoué depuis des années. Vainqueurs de la conférence Est, ils affronteront les Suns pour aller tenter de décrocher une bague. Mais est-ce que Giannis Antetokounmpo sera de la partie ? Le mystère reste entier.

« J’aurais vraiment aimé qu’il soit là sur le terrain avec nous »