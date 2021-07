Basket

Basket - NBA : Chris Paul stupéfait par l'énorme performance de Giannis au Game 3 !

Publié le 12 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Phoenix menait 2-0 dans les finales NBA, les Suns se sont lourdement inclinés lors du Game 3 contre Milwaukee (120-100). Pour Chris Paul, son équipe doit se ressaisir en défense avant le prochain match.

Rien n'est encore joué dans les finales de NBA. Grâce à une grande performance de Giannis Antetokounmpo (41 points, 13 rebonds, 6 passes) Milwaukee a signé sa première victoire dans cette série qui l'oppose à Phoenix (120-100). À domicile, les Bucks ont pourtant eu du mal à rentrer dans leur match, en étant dominé après la première période. Le temps que le double MVP 2019 et 2020 Giannis Antetokounmpo se chauffe. Le Grec a égalé un nouveau record détenu par Michael Jordan, LeBron James et Kevin Durant, en inscrivant 30 points, 10 rebonds et 5 passes en trois quart-temps. Pour le meneur de Phoenix Chris Paul, il est difficile de lutter quand The Greek Freak est dans un grand soir comme celui-ci.

« N'importe quel adversaire préférerait que Giannis ne soit pas sur le terrain »