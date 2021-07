Basket

Basket : Popovich relativise la défaite historique des Etats-Unis !

Publié le 11 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Pour leur premier match de préparation aux Jeux Olympiques, les États-Unis ont été battus par le Nigéria (90-87). Malgré cette défaite historique, Gregg Popovich ne veut pas s'alarmer.

Team USA débute sa préparation des JO de Tokyo par une incroyable déroute. Malgré la présence sur le terrain de nombreux All-Stars comme Kevin Durant, Damian Lillard ou Jayson Tatum, la sélection américaine s'est inclinée contre le Nigéria (90-87). C'est la première défaite de l'histoire des États-Unis contre une nation africaine. De son côté, Kevin Durant perd son premier match sous le maillot américain, après avoir enchaîné 39 victoires en sélection. Pour autant, le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, en charge de Team USA, estime que cette défaite pourrait amener du positif à son groupe.

« D'une certaine manière, je suis content que ce soit arrivé »