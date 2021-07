Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo monte au créneau pour cette star des Bucks !

Publié le 9 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 9 juillet 2021 à 19h42

Battus par Phoenix dans la nuit de jeudi à vendredi lors du Game 2 des Finales NBA, les Bucks doivent impérativement se réveiller et remporter leurs matchs à domicile pour rester en vie dans la série. Giannis Antetokounmpo s’est exprimé après la défaite de son équipe et a notamment voulu apporter son soutien à Jrue Holiday.

Milwaukee est en mauvaise posture dans ces Finales NBA après sa défaite lors du Game 2 contre les Suns, dans la nuit de jeudi à vendredi. Menés 2 à 0, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo vont devoir assurer chez eux et remporter les deux prochains matchs. Dans le cas contraire, les Bucks pourraient sûrement dire adieu à un titre de champion. Après la décevante défaite lors du Game 2, Giannis Antetokounmpo, s’est exprimé sur la mauvaise performance collective due notamment à la défaillance de certaines individualités. Le double MVP grec n’accable personne et apporte même son soutien à son partenaire Jrue Holiday.

« Peu importe ce qui se passe, il doit continuer à être agressif »