Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo annonce la couleur avant de retrouver les Suns !

Publié le 11 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Milwaukee est mené 2 à 0 dans les Finales NBA contre Phoenix. Alors que les deux prochains matchs auront lieux chez les Bucks, Giannis Antetokounmpo aborde la suite sereinement.

Giannis Antetokounmpo ne se laisse pas submerger par la pression. Malgré les deux rencontres cruciales qui attendent les Bucks à domicile, The Greek Freak compte bien s'amuser, Finales NBA ou non. Une troisième défaite de Milwaukee face à Phoenix pourrait bien condamner Giannis et son équipe. Dans l'histoire des playoffs, aucune formation n'a réussi à remporter une série en ayant été menée 3-0. Si cette situation doit mettre la pression sur Milwaukee, Antetokounmpo lui reste tout de même serein.

« Je me donne plus en prenant du plaisir »