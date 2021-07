Basket

Basket - NBA : L'énorme révélation de Giannis Antetokounmpo sur sa blessure !

Publié le 7 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Déjà de retour sur le terrain la nuit dernière contre les Suns, Giannis Antetokounmpo ne s’imaginait pas revenir aussi vite, lui qui pensait avoir terminé sa saison après sa grosse blessure.

Contre toute attente, Giannis Antetokounmpo a pu fouler le parquet la nuit dernière à Phoenix. Après l’énorme frayeur, la grosse surprise. Blessé lors du game 4 contre les Hawks, le « Greek Freak » était déjà de retour pour la première rencontre de ces Finales NBA alors qu’il était très incertain. Malgré sa présence, les Bucks n’ont pas pu éviter la défaite face à des Suns emmenés par un Chris Paul des très grands jours. Mais l’essentiel pour le moment, c’est que Giannis Antetokounmpo ait pu revenir. De bonne augure pour la suite de la série…

« Je pensais que ma saison était finie »