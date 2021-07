Basket

Basket - NBA : Le grand conseil de cette légende à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 6 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

S'apprêtant à disputer les Finales NBA avec les Bucks, Giannis Antetokounmpo a été recadré avant ce grand rendez-vous.

A partir de ce mercredi, les Milwaukee Bucks défieront les Phoenix Suns pour les Finales NBA qui décideront ainsi du champion qui succédera aux Lakers. Des Finales qui commenceront sans la star grecque Giannis Antetokounmpo, blessée au genou. Si son retour est espéré pour le match trois ou quatre, l’intérieur grec reste malgré tout scruté par les observateurs, Vince Carter en tête. En effet, l’ancien joueur des Toronto Raptors s’est livré au sujet du joueur de 26 ans, se permettant même de lui donner quelques conseils sur son jeu.

« Dans le feu d’un match, il faut revenir à ce qui marche quand on a besoin de marquer »