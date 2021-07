Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s'enflamme pour un coéquipier !

Publié le 19 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Milwaukee est à une victoire d’un titre NBA et recevra Phoenix dans la nuit de mardi à mercredi pour un Game 6 qui s’annonce déjà irrespirable. Grand artisan de cette magnifique campagne de playoffs des Bucks, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé avant ce match sur l’importance de son coéquipier Jure Holiday.

Vainqueurs à Phoenix dans un Game 5 haletant, les Bucks ont fait la belle opération de ces Finales NBA et mènent désormais 3 à 2 dans la série. Les hommes de Mike Budenholzer ont clairement pris l’avantage psychologique sur les Suns et pourront terminer le travail chez eux lors du Game 6. Portés par un énorme Giannis Antetokounmpo ainsi qu’un collectif très bien huilé, les Bucks peuvent remporter le second titre de leur histoire. Le Grec s’est exprimé sur le travail incroyable de ses partenaires, et notamment celui de Jrue Holiday.

« J'adore être son coéquipier »