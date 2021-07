Basket

Basket - NBA : L'énorme punchline de Chris Paul contre Giannis Antetokounmpo !

Publié le 18 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Après leur victoire lors du Game 5 dans la nuit de samedi à dimanche à Phoenix, les Bucks ont pris une sérieuse option sur le titre NBA. Si Giannis Antetokounmpo a une nouvelle fois été décisif, l’ailier-fort grec s’est fait critiquer sur ses lancers francs en sortie de match par Chris Paul.

Au bout d’un match spectaculaire et haletant dans la nuit de samedi à dimanche, les Bucks de Milwaukee ont réalisé la bonne opération de ces Finales NBA en remportant le Game 5 à Phoenix et mènent désormais 3 à 2 dans la série. Une performance collective impressionnante de la part des Bucks à l’image de la dernière action entre Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo. Les hommes de Mike Budenholzer semblent intouchables mentalement et peuvent finir le travail dès le Game 6 chez eux à Milwaukee. De l’autre côté, les Suns sont passées au travers des deux dernières rencontres et devront créer l’exploit dans le Wisconsin. Chris Paul, meneur de jeu de Phoenix, s’est exprimé après la rencontre sur les difficultés rencontrées par son équipe et en a aussi profité pour tacler Giannis Antetokounmpo.

Chris Paul tacle Giannis sur ses lancers francs