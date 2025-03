PSG : Luis Enrique a refusé «un champion absolu»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La belle histoire de Randal Kolo Muani se poursuit en Italie. Prêté à la Juventus jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant renaît en Serie A, après une période noire au PSG durant laquelle Luis Enrique ne lui faisait pas confiance. Auteur de cinq buts dans son championnat, il a même été sacré joueur du mois de février et a reçu les félicitations du patron de la Ligue.

Ce vendredi, Randal Kolo Muani s’est confié avec une honnêteté rare. Prêté à la Juventus, l’attaquant français a reconnu la médiocrité de son passage au PSG due à une pression bien trop importante. « Être recruté dans un tel club, surtout pour 90 millions d'euros, cela crée une pression énorme que tout le monde n'est pas capable de gérer. Je n'ai pas réussi, c'est vrai » a-t-il confié dans les colonnes de La Repubblica. Recruté 90M€ par le PSG, il n’a pas voulu non plus mettre la faute sur Luis Enrique qui, au fil des mois, l’a abandonné sur le banc. « C'est vraiment un excellent coach, il m'a donné beaucoup de conseils et aussi des opportunités. Or c'est moi qui étais sur le terrain, pas lui » a déclaré Kolo Muani.

Des débuts en fanfare en Italie

Mais si le joueur parvient à poser des mots juste sur son mal-être à Paris, c’est parce qu’il vit une véritable renaissance. A la Juventus, Kolo Muani enchaîne les performances de grande classe. En l’espace de quelques semaines, il s’est libéré et a même été élu joueur du mois de février. Patron de la Serie A, Luigi De Siervo a loué ses énormes qualités.

« L'un des attaquants les plus forts du moment »

« L'impact de Randal Kolo Muani sur le championnat italien a été celui d'un champion absolu. Rien qu'au mois de février, l'avant-centre de l'équipe nationale française a marqué quatre buts en autant de matchs, agrémentés par la passe décisive lors du match contre l'Inter. Aucun joueur de la Juventus, à l'ère des trois points pour une victoire, n'avait marqué autant de buts lors de ses trois premières apparitions en Serie A, prouvant les qualités techniques et le grand caractère qui font de Kolo Muani l'un des attaquants les plus forts du moment » a-t-il confié dans un communiqué.