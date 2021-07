Basket

Basket - NBA : Jrue Holiday lance une pique à Chris Paul !

Publié le 16 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Milwaukee a égalisé à deux partout lors de ces Finales NBA, Chris Paul est totalement passé à côté de son Game 4. Une mauvaise prestation due notamment à l’énorme travail défensif de son vis-à-vis Jrue Holiday. Le meneur de jeu des Bucks s’est exprimé sur ses performances en défense très importantes.

Menés 2 à 0 par Phoenix, les Bucks ont su revenir dans ces Finales NBA en remportant les deux matchs à Milwaukee. La série semble maintenant bien plus que serrée que beaucoup ne l’imaginait, et offre un spectacle incroyable. Si les cadres des Bucks se sont réveillés et ont assumé leur statut, du côté de Phoenix, Chris Paul est totalement passé au travers lors du Game 4. Une performance très moyenne du meneur de jeu des Suns qui peut notamment coïncider avec le travail défensif énorme de Jrue Holiday, son vis-à-vis. Le joueur des Bucks s’est exprimé avant le Game 5 sur son opposition directe avec Chris Paul et le schéma mis en place pour le contrer.

« J’essaye juste de le sortir de sa zone de confort »