De Zerbi sort son téléphone, une star dit oui à l'OM !

Roberto De Zerbi n'a pas attendu les bras croisés que le président Pablo Longoria et le patron de la direction sportive Medhi Benatia fassent son équipe pour lui. Le coach italien a pris son téléphone pour inciter Mason Greenwood à signer à l'OM et ce, avant même de lui-même débarquer à l'Olympique de Marseille.

En l'espace d'un an, le visage de l'Olympique de Marseille a grandement changé. Et ce, que ce soit au niveau de l'organigramme, du staff technique et surtout du vestiaire. Mason Greenwood a été la première star de l'ère-Roberto De Zerbi à signer à l'OM en juillet dernier.

«Je l'ai voulu ici, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même de signer à l'OM»

Il se trouve d'ailleurs que l'entraîneur italien ait joué un rôle plus qu'important dans son transfert à 31M€. « On a rapproché Greenwood près du but, avec moins de tâches défensives. Je l'ai voulu ici, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même de signer à l'OM ».

«Ce qu'il fait ne nous suffit pas»

Pendant sa conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport qu'il tient à ce que Mason Greenwood apporte bien plus que ses 16 buts inscrits avec l'OM cette saison. « Personne n'a plus d'estime de lui que moi. Mais j'en attends quand même plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas. S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant ».