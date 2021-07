Basket

Basket - NBA : Chris Paul annonce la couleur à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 14 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Le quatrième match de la finale NBA entre les Bucks de Milwaukee et les Suns de Phoenix se déroulera dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour s'assurer une troisième victoire, les Suns ont une stratégie particulière.

Le quatrième match de la finale des plays-offs de NBA s'annonce mouvementé. Les Suns de Phoenix mènent 2 manches à 1 face aux Bucks de Milwaukee. Ceci malgré la présence à Milwaukee de l'ailier fort Giannis Antetokounmpo, auteur d'une saison remarquable avec une moyenne de 28.1 points. Lors de la 3e manche, finie sur un succès 120-100 des Bucks, le Grec a marqué 41 points et s'est offert 13 rebonds. Des statistiques impressionnantes qui incitent ses adversaires à la prudence.

Paul veut bloquer Antetokounmpo