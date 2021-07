Basket

Basket - NBA : La réponse de Damian Lillard sur son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Après avoir été de nouveau éliminé au premier tour des playoffs cette saison, Damian Lillard se trouve au centre des rumeurs sur son avenir. Le meneur de jeu des Blazers, présent aux JO avec Team USA, s’est exprimé sur le sujet et rassure les fans de Portland.

La situation de Damian Lillard en NBA est assez spéciale, car la superstar des Blazers possède un talent énorme et domine la NBA ces dernières années. Cependant, les résultats sont loin d’être au rendez-vous avec Portland, et son avenir est de plus en plus incertain dans l’Oregon. Présent aux JO de Tokyo avec Team USA, le meneur de jeu des Blazers s’est exprimé sur sa situation et son avenir. Si des rumeurs circulent sur le fait que Damian Lillard aurait demandé à quitter la franchise, ce dernier rassure tous les fans de Portland.

« Je n’ai pas pris de décision ferme sur mon avenir »