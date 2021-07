Basket

Basket - NBA : Lakers, Portland... L'énorme annonce de cette célébrité sur l’avenir de Damian Lillard !

Publié le 11 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il a connu une nouvelle désillusion en playoffs cette saison, Damian Lillard est cet été au centre de plusieurs rumeurs qui évoquent son départ de Portland. Ice Cube, célèbre rappeur, s’est exprimé sur le sujet et milite pour voir le meneur de jeu rejoindre les Lakers.

Damian Lillard s’affirme au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs de basket sur la planète. Cependant, sa quête de titre en NBA se complique de plus en plus avec Portland, où l’équipe des Blazers semble toucher son plafond de verre. Éliminé des playoffs cette année dès le premier tour, Damian Lillard est bien évidemment frustré par cette situation. Actuellement en préparation pour les JO avec Team USA, le meneur de jeu s’est montré loyal envers sa franchise sur ces dernières années, et un départ semble donc difficile à imaginer. Cependant, Ice Cube, célèbre rappeur américain, s’est lui exprimé sur le sujet et veut que Damian Lillard quitte l’Oregon.

« S’il veut gagner un titre, il doit aller aux Lakers »