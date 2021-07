Basket

Basket - JO : L'énorme constat de Damian Lillard sur Fournier et les Bleus !

Publié le 26 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Auteur d'une immense performance lors de la victoire des Bleus (83-76) face aux États-Unis, Evan Fournier a impressionné Damian Lillard.

Si les Bleus ont réussi l'exploit de battre une deuxième fois de suite les Etats-Unis en match officiel, après la performance à la Coupe du Monde 2019, ils le doivent en grande partie à Evan Fournier. L'arrière des Boston Celtics a tout simplement été intenable face aux Américains avec 28 points, dont un panier à trois points décisif en toute fin de rencontre. Une masterclass qui épate le monde du basket.

‹‹ Ils sont complètement différents lorsqu’ils jouent pour leur pays ››