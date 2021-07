Basket

Basket - JO : Doncic assume son nouveau statut !

Publié le 27 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d'une prestation exceptionnelle pour son entrée en lice aux JO, Luka Doncic n'en finit plus d'impressionner. Désormais, le Slovène a un nouveau statut... qu'il se plaît à assumer.

Il n'a joué que 31 minutes lors du match entre la Slovénie et l'Argentine (118-100), mais Luka Doncic a réussi à inscrire 48 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres. Une performance stratosphérique pour un premier match olympique, qui permet à la star des Dallas Mavericks de rentrer définitivement dans l'histoire de son sport. Il s'agit en effet de la deuxième meilleure performance individuelle dans un match des JO, après les 55 points inscrits par Oscar Schmidt en 1988.

Doncic garde la tête froide