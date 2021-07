Basket

Basket - JO : Pau Gasol rend hommage à Kobe Bryant !

Publié le 27 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 27 juillet 2021 à 14h36

Alors qu'il participe à ses cinquièmes Jeux Olympiques avec l'Espagne, Pau Gasol joue toujours à un haut niveau malgré ses 41 ans. Ancien coéquipier de Kobe Bryant chez les Lakers, l'Espagnol confie se motiver à travers les souvenirs du Black Mamba.

À 41 ans, Pau Gasol est toujours un membre majeur de la sélection espagnol aux Jeux Olympiques. Malgré l'âge et de nombreuses blessures, le Barcelonnais a redoublé d'effort pour participer aux JO de Tokyo. Alors qu'il a disparu en 2020, Kobe Bryant influence toujours la carrière de la légende espagnol. Avec l'Américain, Pau Gasol a remporté deux titres NBA en 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers. Des années passées en compagnie de Kobe Bryant qui ont poussé Pau Gasol à se surpasser pour probablement disputer sa dernière grande compétition internationale.

« Kobe a toujours une énorme présence à mes côtés »