Basket

Basket : Rudy Gobert fait le bilan après les bons débuts aux JO !

Publié le 28 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Large vainqueur de la République Tchèque ce mercredi, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale des JO. Après la rencontre, Rudy Gobert a fait le point sur le début de tournoi parfait des Bleus.

Seulement trois jours après le succès historique contre Team USA, les Bleus ont remis ça ce mercredi. Grâce notamment à un Evan Fournier de gala, la France n’a fait qu’une bouchée de la République Tchèque et s’est d’ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique. Avant d’entamer les choses sérieuses, l’équipe de Vincent Collet pourra fignoler les derniers détails face à l’Iran, largement battu par les Etats-Unis. Interrogé après la victoire du jour, Rudy Gobert a fait un point sur les deux premiers matchs.

« On est dans une très bonne position »