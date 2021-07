Basket

Basket - JO : La méfiance de Vincent Collet avant d'affronter la République tchèque !

Publié le 28 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Après avoir dominé les États-Unis dimanche (83-76), l'équipe de France a rendez-vous contre la République tchèque ce mercredi. Une rencontre qui promet d'être différente pour le sélectionneur des Bleus Vincent Collet.

Rien n'est joué pour Vincent Collet. Malgré un nouvel exploit retentissant après la victoire contre une sélection des États-Unis comprenant Kevin Durant, Damian Lillard ou encore Draymond Green, le sélectionneur de l'équipe de France tient à rester prudent avant d'affronter la République tchèque. En cas de victoire, les Bleus pourraient valider la première place du groupe et donc leur billet pour les quarts de finale, en raison de l'écrasante victoire de Team Usa contre l'Iran (129-66). Pour autant, la rencontre contre les Tchèques sera loin d'être une partie de plaisir pour Vincent Collet.

« La République tchèque est très différente des États-Unis »